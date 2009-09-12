Взрыв в Грозном: уголовное дело по трем статьям

12 сентября утром в Грозном прогремел взрыв, который произвел террорист-смертник.

Уголовное дело возбуждено по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст.222 (незаконный оборот оружия) и ст.223 (незаконное изготовление оружия).

Ранее стало известно, что сотрудники милиции предотвратили теракт в центре Грозного. «В субботу утром на перекрестке улиц Мира и Стахановцев вблизи стадиона имени Билимханова сотрудники милиции заметили молодого человека подозрительного поведения. При попытке задержания он осуществил подрыв», - отметили в МВД Чеченской республики.

По словам собеседника агентства, тело преступника было полностью уничтожено взрывом, «по предварительным данным, осталась голова». Ранены три сотрудника Грозненского сельского РОВД. Они доставлены в больницу, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние одного характеризуется как средней тяжести, сообщает «Интерфакс-Запад».