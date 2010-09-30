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Взрыв в Дагестане: ранены 17 милиционеров

30 сентября 2010 08:02
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В Республике Дагестан ищут преступников, заложивших взрывное устройство на трассе между Каспийском и аэропортом. 17 милиционеров получили травмы. Они находились у своих автомобилей и проверяли проезжающие машины.Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Мощность устройства составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудников милиции».
# происшествия

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