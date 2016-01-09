Прямой эфир

Взрыв в центре Кишинева: пострадали около 20 человек, четверо – в тяжелом состоянии

09 января 2016 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. В центре столицы Молдовы произошел взрыв. Он прогремел в одном из зданий рядом с кишиневским рынком. Пострадали около 20 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Людей, которые находились в магазинах недалеко от рынка, пришлось эвакуировать.

Причины случившегося уточняются, но, предположительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газом. На место ЧП сразу же выехали все экстренные службы. Сейчас в районе взрыва работает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Среди пострадавших при нападении на отель в Хургаде белорусов нет
09 января 2016 13:09

Среди пострадавших при нападении на отель в Хургаде белорусов нет

Германия должна рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь
09 января 2016 10:51

Германия должна рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь

В Афинах акция протеста против пенсионной реформы переросла в столкновения с полицией
09 января 2016 10:50

В Афинах акция протеста против пенсионной реформы переросла в столкновения с полицией