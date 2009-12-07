Взрыв в Бобруйске: в шести квартирах 5-этажного дома вылетели стекла

Этот взрыв прогремел в Бобруйске около 19 часов. Очевидцы до сих пор удивляются: как никто не пострадал?

Во-первых, воронка диаметром почти в полметра. Во-вторых, ударило так, что сразу в шести квартирах пятиэтажки вылетели окна.

Наталья Гайшун, потерпевшая:

– Я подумала, что газ рванул. Сразу побежала стекла смотреть, потому что они сразу посыпались, вылетели и у меня, и у соседей. Сразу вызвала милицию.

Кроме милиции приехали ещё и спасатели, сапёры, а также сотрудники госбезопасности. Сообща выяснили – сработало самодельное взрывное устройство. Вскоре вышли и на подозреваемых. Ими оказались четверо взрослых уже мужчин.

Александр Васильев, начальник УВД Бобруйского горисполкома:

– Это самодельное устройство, изготавливалось из компонентов, которые возможно было свободно приобрести, тем не менее, использовались инструкции, которые подозреваемые находили в интернете.

Свой поступок пиротехники объясняют невнятно. Выпили, вот и решили побаловаться. Теперь баловство может обернуться суровым наказанием.

Горе-пиротехников пока не арестовывали. Мера пресечения довольно либеральна – подписка о невыезде. Правда, статья, по которой возбуждено уголовное дело, уже серьёзнее – «Злостное хулиганство». Она предусматривает достаточно суровое наказание: от 3 до 10 лет лишения свободы. Этого времени, для того, чтобы отвыкнуть от взрывоопасных игр, должно хватить.