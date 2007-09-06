Взрыв средь бела дня прогремел в самом центре Речицы

9 килограммов тратила оставили от водонапорной башни лишь груду кирпича. Снос аварийных зданий методом направленного взрыва - быстрый и экономичный. Специалисты взрыво-технической службы пожарного аварийно-спасательного отряда при Гомельском областном управлении МЧС готовили взрыв трое суток. Точность расчётов была превыше всего: выведенная из эксплуатации ещё 25 лет назад башня находилась на территории предприятия по розливу минеральной воды, рядом производственные помещения и автостоянка.