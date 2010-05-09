Взрыв на угольной шахте в Кемеровской области. Спасательные работы приостановлены

Вечером 8 мая на крупнейшей угольной шахте России «Распадская», расположенной в Междуреченске Кемеровской области, произошел взрыв, предположительно, метана.

Спустя несколько часов в «Распадской» произошел второй взрыв, оставивший шахту без воздуха и разрушивший часть наземных построек. В результате была утеряна связь с тремя отрядами спасателей, а находящийся на месте ЧП губернатор области Аман Тулеев сообщил о приостановлении спасательных работ из соображений безопасности.

Под завалами шахты остаются несколько десятков горняков, а также 20 спасателей.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает Лента.