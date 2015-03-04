Прямой эфир

Взрыв на шахте в Донецке: в забое находилось 207 горняков

04 марта 2015 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Донецке на шахте имени Засядько прогремел взрыв газа метана. По предварительным данным, под завалами на глубине 1200 метров остаётся более полусотни горняков. На месте инцидента развёрнуты поисково-спасательные работы.

По последним данным, погибли 32 человека. Количество раненых уточняется.

Известно, что шесть человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии с сильными ожогами.

Эмиль Фисталь, профессор, руководитель Донецкого ожогового центра:
Один из них в критическом состоянии. У него тотальный ожог. Кроме того, у него и у всех остальных термоингаляционное поражение дыхательных путей, механические травмы.

Работу спасателей затрудняет ядовитый газ, который находится внутри забоя. Установлено, что из-за взрыва часть путей шахты обвалилась.

ЧП произошло в пять утра. Всего в забое находилось 207 горняков.

Шахта имени Засядько — единственное предприятие в Донецке, которое ведет добычу угля в настоящее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

Другие новости рубрики

Все новости
В Петербурге врачи «скорой» волокли пациента по полу, столкнули по ступеням и бросили на мокрый асфальт
04 марта 2015 10:32

В Петербурге врачи «скорой» волокли пациента по полу, столкнули по ступеням и бросили на мокрый асфальт

Витебск: молодой супруг убил 47-летнюю жену и заявил, что она пропала
04 марта 2015 08:48

Витебск: молодой супруг убил 47-летнюю жену и заявил, что она пропала

Гродно: 45-летний директор фирмы украл почти Br2 млрд и проиграл их в казино
04 марта 2015 06:56

Гродно: 45-летний директор фирмы украл почти Br2 млрд и проиграл их в казино