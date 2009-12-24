Взрыв на шахте «Естюнинская» Свердловской области: число погибших достигло 9 человек

Напомним, ЧП случилось накануне при транспортировке взрывчатки в подземный склад. Взорвалось около четырех тонн аммонита.
Из-за обильного снегопада воздушную гавань закрыли. Прибывающие самолеты перенаправляют в соседние аэропорты.
В забое находились 123 человека. На месте происшествия в Свердловской области России работают следователи.
Погибли три человека, 13 ранены. Большинство пострадавших – строители <font color=#FF0000>[7 фото]</font>
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