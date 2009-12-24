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Взрыв на шахте «Естюнинская» Свердловской области: число погибших достигло 9 человек

24 декабря 2009 09:29
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По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ».

Напомним, ЧП случилось накануне при транспортировке взрывчатки в подземный склад. Взорвалось около четырех тонн аммонита.

# происшествия

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