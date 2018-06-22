Взрыв на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске: устанавливаются обстоятельства происшествия

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства происшествия на ОАО «ФанДОК» в Бобруйске.

По информации СК, вечером 21 июня произошел взрыв пылевоздушной смеси в производственном цеху.

В результате произошедшего 23-летний рабочий был доставлен в медучреждение с ожогами. От взрывной волны пострадали две женщины – их жизням ничего не угрожает.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и выясняется, не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования. Процессуальное решение будет принято по итогам проведенных первоначальных мероприятий.