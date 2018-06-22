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Взрыв на предприятии «ФанДОК» в Бобруйске: устанавливаются обстоятельства происшествия

22 июня 2018 15:09
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства происшествия на ОАО «ФанДОК» в Бобруйске.

По информации СК, вечером 21 июня произошел взрыв пылевоздушной смеси в производственном цеху.  

В результате произошедшего 23-летний рабочий был доставлен в медучреждение с ожогами. От взрывной волны пострадали две женщины – их жизням ничего не угрожает.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и выясняется, не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования. Процессуальное решение будет принято по итогам проведенных первоначальных мероприятий.

Подробности ЧП на предприятии в Бобруйске – читайте здесь.

# Взрыв # происшествия

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