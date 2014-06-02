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Взрыв на футбольном стадионе в Нигерии. Погибли не менее 40 человек

02 июня 2014 06:58
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Новости Нигерии. Взрыв на футбольном стадионе в нигерийском городе Муби унес жизни по меньшей мере 40 человек. Полиция достает из-под завалов тела погибших и раненых, точное число жертв трагедии уточняется. Ответственность за совершенный теракт пока ни одна из экстремистских организаций на себя не взяла.

Данный город расположен на северо-востоке Нигерии и уже не раз подвергался атакам террористической группировки «Боко харам», которая до сих пор удерживает более 200 школьниц, похищенных 14 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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