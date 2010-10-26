Взрыв на фанерной фабрике в Пинске: медики борются за жизни пострадавших

Медики Минска, Бреста и Пинска борются за жизнь пострадавших от взрыва на пинской фанерной фабрике. Накануне вечером реанимационные бригады доставили в Республиканский ожоговый центр столицы 7 человек, еще пятеро переведены в Брестскую областную больницу.

Многие из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние некоторых очень тяжелое. У людей большая площадь ожогов, они на аппаратах искусственной вентиляции легких. Количество жертв аварии увеличилось до трех человек. Минувшей ночью в больнице умер один из пострадавших.

И как сообщили сегодня в пресс-службе МЧС Беларуси, предполагаемой причиной ЧП стал взрыв отложений древесной пыли. Режим эксплуатации оборудования, скорее всего, был нарушен. Сейчас на месте происшествия работает комиссия МЧС и следственная группа региональной прокуратуры. Пострадавшее от взрыва здание уже признано аварийным.

Напомним, накануне днем на территории предприятия «Пинскдрев» в одном из цехов произошел взрыв, затем начался пожар. В результате на площади сто квадратных метров обрушилось перекрытие. Сразу погиб один человек. Около 20 человек были ранены. Еще одного погибшего спасатели нашли под завалами позже. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв на фабрике в Пинске: умерли уже 3 человека

По факту взрыва на деревообрабатывающей фабрике в Пинске возбуждено уголовное дело - фото

Взрыв на фанерной фабрике в Пинске: один человек погиб, 18 ранены