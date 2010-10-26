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Взрыв на фабрике в Пинске: умерли уже 3 человека

26 октября 2010 08:25
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Предполагаемой причиной ЧП на фабрике в Пинске назван взрыв отложений древесной пыли. Режим эксплуатации оборудования по производству древесно-топливных гранул, скорее всего, был нарушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Сегодня же стало известно, что количество жертв происшествия увеличилось до трех человек. Минувшей ночью в больнице умер один из пострадавших. 18 человек находятся в медучреждениях Пинска, Бреста и Минска. Состояние большинства — тяжелое, в крайне тяжелом — трое.

На месте происшествия сейчас работает комиссия МЧС и следственная группа региональной прокуратуры. Пострадавшее от взрыва здание специалисты признали аварийным.

Напомним, накануне днем на территории предприятия «Пинскдрев» в одном из цехов произошел взрыв, затем начался пожар. В результате на площади 100 квадратных метров обрушилось перекрытие, повреждено технологическое оборудование. Из-под завалов спасателям удалось спасти одного рабочего и предотвратить взрыв технологического оборудования. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв на фанерной фабрике в Пинске: один человек погиб, 18 ранены

# происшествия # Техногенные катастрофы

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