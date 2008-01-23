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Взрыв метана на угольной шахте в Донецкой области

23 января 2008 12:19
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В момент аварии в забое находились 40 человек. Четверо горняков получили ожоги.Все люди подняты на поверхность. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас аварийный участок обследуют представители горноcпасательной службы Украины.
По факту аварии на шахте в Донецкой области возбуждено уголовное дело. По одной из версий причиной взрыва стало грубое нарушение правил безопасности.
Это не первое за последнее время подобное ЧП. Самой масштабной стала авария на шахте Засядько в декабре минувшего года. Тогда погибли более 100 человек.
# происшествия

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