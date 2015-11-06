Взрыв ховерборда в Великобритании: сумма ущерба превышает стоимость гаджета в 86 раз

Новости Великобритании. В одном из домов города Дил, графство Кент, произошел пожар, причиной которого стала игрушка, стоимостью 460 долларов. Ущерб оценивается почти в 40 тысяч долларов. Ховердборд («летающая доска») взорвался во время подзарядки. Пол Ходкинсон, хозяин дома:

Увидев ущерб, мы просто ахнули. Кухня была вся чёрная, а остальная часть дома пострадала от дыма. Мы успели вынести всего пару вещей. Переночевать нам пришлось у моей дочери.

Англичанин Пол Ходкинсон посчитал это чудо техники идеальным подарком на Рождество, поэтому купил сразу несколько – для троих старших внуков и дочки друга. На подзарядку в кухне поставил один, чтобы проверить, как они работают. Пол Ходкинсон:

Мы были в гостиной, когда услышали громкий свист. Через стеклянную дверь, ведущую в кухню, мы увидели ярко-жёлтое пламя. На секунду я впал в ступор, а затем появилось желание попытаться самому справиться с пламенем. Но, слава Богу, я решил закрыть дверь и позвонить в пожарную службу, потому что буквально через секунду произошёл громкий взрыв. Это было ужасно, как будто взорвалась маленькая бомба. Все наши ближайшие соседи слышали его! К счастью, никто не пострадал. Пол Ходкинсон:

Моим самым большим страхом было то, что кто-нибудь мог погибнуть. Никто ведь не ожидал взрыва. Ховерборд заряжался всего час.