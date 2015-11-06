Взрыв ховерборда в Великобритании: сумма ущерба превышает стоимость гаджета в 86 раз
Новости Великобритании. В одном из домов города Дил, графство Кент, произошел пожар, причиной которого стала игрушка, стоимостью 460 долларов. Ущерб оценивается почти в 40 тысяч долларов.
Ховердборд («летающая доска») взорвался во время подзарядки.
Пол Ходкинсон, хозяин дома:
Увидев ущерб, мы просто ахнули. Кухня была вся чёрная, а остальная часть дома пострадала от дыма. Мы успели вынести всего пару вещей. Переночевать нам пришлось у моей дочери.
Англичанин Пол Ходкинсон посчитал это чудо техники идеальным подарком на Рождество, поэтому купил сразу несколько – для троих старших внуков и дочки друга.
На подзарядку в кухне поставил один, чтобы проверить, как они работают.
Пол Ходкинсон:
Мы были в гостиной, когда услышали громкий свист. Через стеклянную дверь, ведущую в кухню, мы увидели ярко-жёлтое пламя. На секунду я впал в ступор, а затем появилось желание попытаться самому справиться с пламенем. Но, слава Богу, я решил закрыть дверь и позвонить в пожарную службу, потому что буквально через секунду произошёл громкий взрыв. Это было ужасно, как будто взорвалась маленькая бомба. Все наши ближайшие соседи слышали его!
К счастью, никто не пострадал.
Пол Ходкинсон:
Моим самым большим страхом было то, что кто-нибудь мог погибнуть. Никто ведь не ожидал взрыва. Ховерборд заряжался всего час.
Причины взрыва выясняются.
Однако уже известно, что на некоторых деталях ховерборда отсутствовали предохранители, что обычно и приводит к перегреву оборудования, сообщает Daily Mail.
Пожарная служба предупреждает, что во избежание опасных ситуаций гаджет нельзя оставлять без присмотра во время зарядки.
Несмотря на этот инцидент, популярность ховербордов только растет.
Ожидается, что в этом году «летающие доски» станут самым желанным рождественским подарком.
Перевод: Светлана Конашевская