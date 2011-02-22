Взрыв дома в Брестской области: основные версии следствия

ЧП произошло в двухэтажном здании, где располагалось частное торговое предприятие. В результате взрыва были разрушены несущие стены, обрушены плиты перекрытия и кровля. Под завалами оказались два человека. Одного из них спасти не удалось. Прокуратура Брестской области проводит проверку по факту ЧП.

Вызов на пульт 101 поступил накануне вечером от местного жителя. Спасательные расчеты выехали на место ЧП незамедлительно.

Взрывная волна полностью разрушила двухэтажный дом. Здание загорелось. Пламя огня было видно за несколько сотен метров.

Очевидец:

После пяти вчера я была в сарае. А потом вышла, и мне дал по ушам хлопок. А потом взрыв.

Всего за мгновение двухэтажное здание сложилось словно карточный домик. Обрушились и крыша, и стены. Не выстояли даже бетонные перекрытия. Взрывной волной согнуло металлические каркасы теплиц, разбились стекла. Всего площадь обрушения составила 180 квадратных метров.

Более 20 единиц техники и около сотни спасателей выехали на место. Работать пришлось ночью на 15-градусном морозе.

В момент взрыва в доме находилось девять человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Семеро самостоятельно смогли покинуть здание. Под завалами оставались еще двое. С помощью кинологов одного мужчину нашли и госпитализировали. Второго спасти не удалось.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Работали в посменном режиме. Необходимо было осветить место происшествия. Одновременно с разбором завалов и поиском пострадавших происходило тушение пожара. Пожар был ликвидирован.

Андрей Ходор, следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области:

Сейчас рассматриваются как минимум четыре версии произошедшего события. Сегодня в ходе предварительного осмотра места происшествия две мы сразу отмели. Основная версия, которая у нас сейчас остается, – это взрыв либо газа пропана, либо кислорода.

По факту взрыва прокуратура Брестской области проводит проверку. На месте уже работает специальная комиссия. Ей предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия.

В Брестской области взорвалось двухэтажное здание, погиб один человек