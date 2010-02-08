Взрыв бытового газа в центре Минска – попытка суицида

По факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома по улице Данилы Сердича, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение, или повреждение имущества». Причиной субботнего ЧП стала попытка суицида 30-летнего минчанина.

Он намеренно перерезал газоподводящий шланг и зажег огонь. Пострадавший сейчас под наблюдением врачей. Это не первый инцидент с участием злополучного соседа. И никто не может гарантировать, что – последний.

Семья Александра Эдуардовича живет прямо под разрушенной взрывом квартирой. Хозяева еще не оправились от пережитого после пожара, учиненного соседом. И вот – новое ЧП.

Александр Куделик:

– Пожар случился. Мы его всем подъездом спасали, выносили из горящей квартиры. Он в конце января из больницы только выписался, в реанимации лежал. Ну вот, на свою голову получилось, спасли...



Владельцам пострадавших квартир предложили временное жилье на период ремонта. Но все – отказались. Специальная комиссия сейчас завершает детальное обследование поврежденных стен и потолков.

Сергей Тавкач, руководитель службы технического обследования Белжилпроекта:

– Мы смотрим, нет ли трещин в растянутой зоне, исследуем плиту на предмет ее усиления.

Мощной взрывной волной мужчину в соседнем подъезде сбросило с дивана и ударило о противоположную стену, а 80-тилетнюю бабушку накрыло стеной. Но ни один из 40 жильцов подъезда чудом не получил ни царапины.

Из-за обрушения межкомнатных перегородок три семьи сейчас живут не только на общей кухне, но и в общей спальне и гостиной. Впрочем, то, что дом – панельный – объясняет счастливое спасение людей. Стены кирпичного дома от такого взрыва сложились бы, как карточный домик. Сегодня уже точно известно, что стало причиной взрыва.

Руслан Лихоманов, исполняющий обязанности начальника Минского городского управления МЧС:

– Установлено, что была попытка суицида. Парень 1979 года рождения перерезал газоподводящий шланг, и после того, как образовалось газовоздушная смесь, он произвел взрыв.

Жители этого дома озабочены тем, как выжить рядом с соседом, которому жизнь – недорога. Адреса «неблагонадежных» жильцов, как правило, известны спасателям, участковым и коммунальникам. Но у них не хватает рычагов для того, чтобы отвести угрозу опасного соседства.

Елена Климова, Александр Миранович, телекомпания СТВ.