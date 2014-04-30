Взрыв боеприпасов на военной базе в Забайкалье. Погибли 11 человек, более 30 ранены

Новости России. ЧП на военной базе в Забайкалье. В результате взрывов боеприпасов погибли 11 человек. Ранены свыше 30. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Из зоны возможного поражения эвакуированы более тысячи человек.

Пожар, вспыхнувший в лесном массиве, в считанные минуты перекинулся на территорию арсенала накануне днем.

Радиус разлета осколков при взрыве в Забайкалье составил от четырех до пяти километров. В домах близлежащего поселка были выбиты окна.

По факту пожара и взрыва на военном складе в Забайкальском крае возбуждены уголовные дела. На данный момент саперы используют специальных роботов для поиска неразорвавшихся снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.