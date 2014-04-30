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Взрыв боеприпасов на военной базе в Забайкалье. Погибли 11 человек, более 30 ранены

30 апреля 2014 12:40
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Новости России. ЧП на военной базе в Забайкалье. В результате взрывов боеприпасов погибли 11 человек. Ранены свыше 30. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Из зоны возможного поражения эвакуированы более тысячи человек.

Пожар, вспыхнувший в лесном массиве, в считанные минуты перекинулся на территорию арсенала накануне днем.

Радиус разлета осколков при взрыве в Забайкалье составил от четырех до пяти километров. В домах близлежащего поселка были выбиты окна.

По факту пожара и взрыва на военном складе в Забайкальском крае возбуждены уголовные дела. На данный момент саперы используют специальных роботов для поиска неразорвавшихся снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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