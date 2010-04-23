Взорвавшаяся в Мексиканском заливе американская буровая платформа пошла ко дну

Стоимость платформы – 700 миллионов долларов. Пожар на сооружении тушили более двух суток. По-прежнему неизвестна судьба 11 человек, пропавших без вести во время происшествия.ЧП случилось во вторник у побережья американского штата Луизиана. На буровой платформе по невыясненным пока причинам произошел взрыв. ЧП может привести к загрязнению окружающей среды. По некоторым данным, буровая установка содержала более 2,5 миллионов литров дизельного топлива.