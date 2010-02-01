Взбешенный китаец на угнанном автобусе убил девять человек

Один из дравшихся нанес ножевое ранение своему оппоненту, после чего угнал принадлежащий компании большой пассажирский автобус, на котором въехал в район с оживленным движением.
Водитель, будучи в ярости, не контролировал свои действия, что стало причиной многочисленных столкновений автобуса с другими машинами. В результате погибли девять человек, еще 11 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Среди пострадавших — четверо полицейских, которые пытались остановить взбешенного водителя. В конечном итоге полиции удалось остановить автобус, виновник происшествия задержан. Начато расследование, сообщает NEWSru.com.