Взбешенный китаец на угнанном автобусе убил девять человек

Драка между двумя диспетчерами одной из транспортных компаний города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая закончилась гибелью девяти человек. Еще 11 получили ранения.

Один из дравшихся нанес ножевое ранение своему оппоненту, после чего угнал принадлежащий компании большой пассажирский автобус, на котором въехал в район с оживленным движением.

Водитель, будучи в ярости, не контролировал свои действия, что стало причиной многочисленных столкновений автобуса с другими машинами. В результате погибли девять человек, еще 11 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших — четверо полицейских, которые пытались остановить взбешенного водителя. В конечном итоге полиции удалось остановить автобус, виновник происшествия задержан. Начато расследование, сообщает NEWSru.com.