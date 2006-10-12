Вызов саперов был ложным

Около 250 человек пришлось 11 октября эвакуировать из здания центрального автовокзала Минска.

В 14.24 неизвестный позвонил в республиканский центр реагирования на чрезвычайные ситуации и сообщил, что здание вокзала заминировано. На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, саперно-пиротехническая группа столичной части внутренних войск, представители МЧС. После проведения оцепления и эвакуации были обследованы здание и прилегающая территория на наличие взрывоопасных веществ. Как установили саперы, вызов был ложным.

К сожалению, телефонный терроризм в последнее время явление не редкое. Ложная информация о какой-либо чрезвычайной ситуации периодически поступает в дежурную часть. Зачастую звонят люди с неуравновешенной психикой и дети, которые не понимают уровня ответственности и объема тех затрат, которые влекут за собой подобные действия.

Впрочем, как отметили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, за последние 5 лет количество ложных звонков сократилось. Этому способствует не только профилактическая работа сотрудников правоохранительных служб, но и строгая ответственность в рамках законодательства. Ложный вызов может обернуться не только большим штрафом, но и лишением свободы.