Выжившая сотрудница Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии отмечала День рождения

Машинист ГЭС Валентина Гулина хотела отметить праздник в кругу коллег. Но не успела. В момент, когда ей уже вручили пакеты с подарками, в машинный зал хлынула волна.

Валентина даже не успела раскрыть пакеты. К счастью, ей удалось выжить, сообщает «КП». Что было дальше после удара – Валя помнит смутно. Твердит лишь одно:

– Я ведь плавать в жизни не умела, даже тонула пару раз. Но когда я оказалась в ледяной воде – поплыла. Это просто чудо!

Сейчас Валентина в реанимации.

– Она просто невероятным образом спаслась! – говорит муж пострадавшей. – Когда машинный зал начал рушиться, мужчины, которые с ней работают, выбили окна и просто швырнули её в воду! Следом за ней в воду бросился другой парень из бригады, Олег Мельничук (он сейчас тоже в больнице с переломами). Говорит ей: давай держись! Не знаю, как они выплыли. Валя жива и Олег тоже. Из их бригады только один человек числится без вести пропавшим, остальные вроде спаслись!

Напомним, трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни 12 человек. Ещё 63 числятся среди пропавших. 14 работников ГЭС доставили в больницу – с ушибами, травмами и разными степенями переохлаждения.