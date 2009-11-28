Выстрелы не остановили малолетних пьяных лихачей

В Гомеле госавтоинспекторы пытались задержать лихача, которых на большой скорости ездил по городу.

Водителя автомобиля Форд «Эскорт» не остановили не только включённые проблесковые маячки спецмашин, но ни предупредительные выстрелы инспекторов. Прежде чем автомобиль остановился, по шинам иномарки была выпущена целая обойма служебного пистолета Макарова.

Четверо молодых людей, находившихся в салоне, пытались скрыться. И не удивительно. Как оказалось, все они были нетрезвыми, к тому же самому старшему из них было всего 16 лет. Это уже третий за год случай применения сотрудниками ГАИ табельного оружия.

Александр Мельников, командир батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Четыре человека было освидетельствовано. Водитель также находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Было установлено, что данный автомобиль угнан в Речице, хотя владелец об том, что автомобиль находится в угоне узнал только после нашего звонка.