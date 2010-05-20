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Выстрелы и поджоги не прекращались в столице Таиланда даже в комендантский час

20 мая 2010 08:32
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Сейчас в огне центр города. Пожары бушуют почти в 30 зданиях.

Сейчас в огне центр города. Пожары бушуют почти в 30 зданиях.

Закрыты все магазины и госучреждения. Допуск в больницы строго ограничен. Демонстранты периодически атакуют разные точки города, бесчинствуют мародеры. Власти предупредили «краснорубашечников» о расстреле в случае задержания на месте ограбления магазинов.

Только за минувшие сутки в столкновениях манифестантов с армией погибли по разным данным от 7 до 16 человек, ранены около сотни жителей. И это не окончательные данные. Медики до сих пор полностью не обследовали район, где накануне развернулась настоящая военная операция.

# происшествия # Фотофакт

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