Выстрелы и поджоги не прекращались в столице Таиланда даже в комендантский час

Сейчас в огне центр города. Пожары бушуют почти в 30 зданиях.

Сейчас в огне центр города. Пожары бушуют почти в 30 зданиях.

Закрыты все магазины и госучреждения. Допуск в больницы строго ограничен. Демонстранты периодически атакуют разные точки города, бесчинствуют мародеры. Власти предупредили «краснорубашечников» о расстреле в случае задержания на месте ограбления магазинов.

Только за минувшие сутки в столкновениях манифестантов с армией погибли по разным данным от 7 до 16 человек, ранены около сотни жителей. И это не окончательные данные. Медики до сих пор полностью не обследовали район, где накануне развернулась настоящая военная операция.