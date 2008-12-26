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Высокая скорость и летние шины привели к серьёзным ДТП в Гродненской области

26 декабря 2008 18:57
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Только за одни сутки - более десятка аварий. Погибли шесть человек, 12 получили травмы. Одна из трагедий произошла в Слонимском районе. Водитель «Ауди» на скользкой дороге не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым «Мерседесом». От сильного удара «Ауди» превратилась в груду металла, его водитель и два пассажира погибли на месте. Водителя грузовика с серьёзными травмами доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.
# происшествия

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