Выращивая коноплю, горе-цветовод месяц не выходил из дома, тестируя на себе наркотик собственного производства

Семена для выращивания конопли злоумышленник заказывал через интернет. Основными поставщиками были голландцы, немцы и австрийцы.

Через одну-две недели после подачи заявки, мужчина уже по почте получал долгожданный товар.

Выращивал коноплю горе-цветовод в своём же доме. Под так называемую теплицу он отвёл целую комнату. Обшил стены специальными свето- и теплоотражающими материалами, поставил люминесцентные лампы. При таком уходе дурман рос не по дням а по часам. При обыске оперативники обнаружили сразу 13 вазонов с коноплёй. По словам экспертов, растение по своим свойствам и качеству в несколько раз превосходило экземпляры ранее изъятые оперативниками.

Сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Могилёвского облисполкома:

Растения были порядка полуметра высотой, они росли уже где-то месяц, до снятия так называемого урожая оставалось 2-3 недели.

Правда, последний урожай злоумышленник так и не собрал. По информации оперативников, при задержании сам хозяин дома, ранее судимый 30-летний мужчина, находился в состоянии наркотического опьянения. Как оказалось, он больше месяца не выходил из своего дома, тестировал на себе наркотик собственного производства.

При обыске в доме горе-цветовода было изъято 670 граммов конопли. Теперь хозяину урожая грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Воспользоваться интернетом, а тем более что-то вырастить, злоумышленник сможет не скоро.