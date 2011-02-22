Вынесение приговора участникам акции 19 декабря из России перенесено на 1 марта

В Минске продолжают рассматривать уголовные дела задержанных за участие в массовых беспорядках у Дома Правительства 19 декабря. 22 февраля на скамье подсудимых находились двое граждан Российской Федерации. Сами Гапонов и Бреус вину не признавали до последнего, несмотря на то, что заранее было известно: у обвинения есть видео-доказательства участия обоих в митинге.

Еще до суда на допросах Артем Бреус рассказывал следователям о том, что по-прежнему собирается получить в Беларуси вид на жительство и устроиться на работу. Получится ли – 22 февраля решал суд.

Гражданин сразу и Эстонии, и России, по его же словам, только недавно приехал в Беларусь из балтийской части родины, поэтому даже вида на жительство в нашей стране у него нет.

На вопросы же о том, каким образом 19 декабря он оказался в толпе штурмующих Дом Правительства, обвиняемый утверждал: любопытство довело.

Артем Бреус, обвиняемый по делу о беспорядках 19 декабря:

Пришли с другом в город погулять, увидели движение народа, решили полюбопытствовать. Никак не предполагали, что эта акция носит какой-то агрессивный характер. Думали, такая демонстрация по случаю окончания выборов. Ну и пошли вместе с толпой. Для интереса.

Интерес, но уже прессы, к суду был предсказуемо высоким. Рядом с Бреусом на скамье подсудимых еще один россиянин – Иван Гапонов. Обоим предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 293. За участие в массовых беспорядках им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, сами обвиняемые вину будут отрицать до последнего, уверяя, что активного участия в митинге не принимали в принципе. У обвинения другая версия.

По ней иностранцы Бреус и Гапонов оказались в первых рядах бушующей толпы совсем не из праздного любопытства и не из-за того, что не понимают по-русски. Уже после того, как ОМОН оттесняет митингующих от дверей Дома Правительства, и один, и второй переходят в наступление на сотрудников милиции.

После просмотра видео-доказательств и допроса свидетелей, которые утверждали: и Бреус, и Гапонов наносили удары по сотрудникам милиции и их железным щитам, в процессе произошел неожиданный поворот. Прокурор пришел к выводу, что в деле появились новые обстоятельства. В итоге суд объявил перерыв в процессе до первого марта.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска:

С учетом показаний свидетеля, а также иных материалов дела, исследованных в ходе судебного следствия, возникла необходимость предъявления нового обвинения, существенно отличающегося от ранее предъявленного обвиняемым Бреусу и Гапонову.

На основании данных обстоятельств судом по ходатайству государственного обвинителя предоставлен 7-дневный срок для составления нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также вручении процессуальных документов обвиняемому.

Кроме журналистов, среди которых половина оказались российскими, в зале суда присутствовали и представители посольства соседствующего государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оно и понятно: за последние несколько недель тема суда над Бреусом и Гапоновым неожиданно стала топовой в российских СМИ. А рассуждения о том, что дело политизировано, причем белорусской стороной, пронеслись по всем телеканалам.

Это более чем странно, с учетом того, что еще в январе вопросов к белорусскому правосудию, касаемо задержанных россиян, посольство не имело.

Такую странную реакцию наш источник в белорусском МИДе объяснил позицией Дмитрия Медведева. В начале февраля на встрече с правозащитниками российский президент непространно посоветовал МИДу выработать, что называется, позицию по вопросу. После этого все заявления посольства России вдруг поменяли тональность.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Преступность как граждан Республики Беларусь на территории других государств, в том числе на Российской Федерации, так и граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь присутствует.

Если смотреть статистику по 2010 году, то гражданами Республики Беларусь на территории, допустим, Российской Федерации, совершено около полутора тысяч уголовных преступлений, а также 35 тысяч административных правонарушений.

Граждане Российской Федерации на территории Беларуси также совершили больше 50% уголовных преступлений всех иностранных граждан.

В МВД Беларуси убеждены: дело Бреуса и Гапонова не является сколь-нибудь неординарным. Это лишь одно из тех сотен правонарушений, которые каждый год совершают россияне на нашей территории. Тем более странными выглядят обвинения в якобы политизации Беларусью дела россиян, на фоне того, что в самой России до сих пор находится под арестом белорус Игорь Березюк.

Он был задержан в Москве еще в декабре по подозрению в участии в массовых беспорядках на Манежной площади, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако никаких претензий со стороны белорусского МИДа российские коллеги по этому поводу не слышали. Оно и логично: закон на то и закон, чтобы быть вне политики.