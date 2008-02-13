Прямой эфир

Вынесен приговор виновному во взрыве на котельной в Ганцевичском районе

13 февраля 2008 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Виновник аварии - мастер котельной - пять лет проведет за решеткой. По требованию прокуратуры, начальник Ганцевичского районного ЖКХ, главный инженер и начальник котельного хозяйства - привлечены к административной ответственности. Генеральному директору Брестского областного управления ЖКХ внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда.

Напомним, 15 октября прошлого года в деревне Раздзяловичи Ганцевичского района во время запуска водонагревательного котла произошел взрыв. В результате аварии один человек погиб, пятеро госпитализированы.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13 февраля 2008 18:48

Массовыми задержаниями закончился свадебный банкет в Гомеле

11 февраля 2008 18:32

Троих белорусов задержали по подозрению в распространении детской порнографии

11 февраля 2008 18:31

Два трупа новорожденных обнаружены в Могилевской области