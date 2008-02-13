Вынесен приговор виновному во взрыве на котельной в Ганцевичском районе

Виновник аварии - мастер котельной - пять лет проведет за решеткой. По требованию прокуратуры, начальник Ганцевичского районного ЖКХ, главный инженер и начальник котельного хозяйства - привлечены к административной ответственности. Генеральному директору Брестского областного управления ЖКХ внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда.



Напомним, 15 октября прошлого года в деревне Раздзяловичи Ганцевичского района во время запуска водонагревательного котла произошел взрыв. В результате аварии один человек погиб, пятеро госпитализированы.