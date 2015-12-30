Вынесен приговор психбольному, убившему 70-летнюю женщину табуреткой

Новости Беларуси. Пациент гродненской больницы, убивший табуреткой 70-летнюю женщину, приговорен к принудительному лечению. Такой приговор вынес 30 декабря Гродненский областной суд. Лечиться мужчина будет в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Напомним, трагедия произошла в июне 2015-го. В одну из больниц областного центра доставили 56-летнего мужчину с гипертоническим кризом. Ночью у него резко ухудшилось психическое состояние.

Мужчина отправился в палату по-соседству, где лежали пожилые женщины, и начал избивать их руками, ногами и табуреткой. 70-летней пациентке он проломил голову, от чего она скончалась прямо в палате. Трем женщинам буйный пациент также нанес серьезные травмы.