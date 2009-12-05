Вынесен приговор бухгалтеру и замдиректору гостиницы «Европа»

Они незаконно зарабатывали на организации теневых банкетов

Свои махинации дамы совершали с помощью компьютерной системы бухгалтерского учёта, куда вносили неполное меню заказчика. Некоторые банкеты и вовсе исчезали из базы данных. Клиенты же после торжества оплачивали поддельный счёт, а левую выручку гостиничные махинаторы присваивали.

Суд приговорил женщин к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам главного управления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями МВД РБ:

- Бывший заместитель директора гостиницы «Европа» и бухгалтер совершили хищение в крупном размере на общую сумму свыше 20 млн. рублей и должностной подлог. Суд учел все смягчающие обстоятельства по данному делу. Подсудимые (уже осужденные) вернули ущерб в размере 30 млн. рублей.