Выход в интернет обернулся звонком в Сьерра-Леоне для десятков гродненцев

В городе над Нёманом зафиксированы более тысячи случаев интернет – мошенничества.

Побывав на сомнительных сайтах и закачав бесплатную мелодию, или фильм, пользователи получили счета с семизначными цифрами. С их модема вредоносная программа самостоятельно осуществляла звонки в далёкие страны. В хитросплетениях всемирной паутины разбирался наш корреспондент

Сегодня студент-первокурсник Александр активно ищет работу. Начать трудовую деятельность парня заставил интернет. А точнее посещение сомнительных сайтов. Всего одна бесплатно загруженная мелодия, обернулась семизначным счётом в конце месяца. Теперь придётся отдавать долг.

Александр обратился к интернет-оператору. Оказалось, со своей проблемой он не одинок. За прошедший месяц подобные претензии предъявили несколько десятков гродненцев. Все они стали жертвами компьютерных мошенников. Последние во всемирной паутине создали сайты-ловушки, где предлагали бесплатно скачать фильм или мелодии. Неопытный пользователь, не раздумывая, нажимал ОК.

Высокие прибыли от таких интернет – ловушек мошенникам обеспечены. Иностранные операторы перечисляют подставным фирмам процент от стоимости каждого звонка. Наиболее осторожные преступники даже предупреждают своих жертв об установлении нового соединения их модема с другой страной. Правда мелким шрифтом и на английском языке. Против них бессильны даже правоохранительные органы.

Попасться на крючок могут лишь те пользователи, которые выходят в интернет через телефонные модемы. Подключение по новейшим технологиям для мошенников не доступно. Надёжный способ обезопасить себя, вообще отказаться от посещения

непроверенных сайтов, а тем более скачивать что-либо бесплатно.

Зачастую на сайты с сомнительным содержанием заходят подростки, оставленные без присмотра. Не имея достаточных навыков пользования интернетом, они и попадают в ловушки мошенников. Поэтому ограничить им доступ в интернет - это ещё один способ защитить не только свой компьютер, но и кошелёк.

