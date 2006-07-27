Выход первого белорусского спутника на орбиту не состоялся

Ракета-носитель "Днепр", которая 26 июля в 22:43 стартовала с космодрома "Байконур", упала в 25 километрах к югу от стартовой площадки. Буквально через несколько минут после аварии ситуацию прокомментировал заместитель главы Росавиакосмоса Юрий Носенко. Ссылаясь на предварительные данные, представитель Росавиакосмоса, сообщил, что причиной аварии стала неполадка в ракета-носителе.

По предварительной информации, сообщает Юрий Носенко, "произошло аварийное отключение двигателя. Ведется анализ, создается аварийная комиссия. К сожалению, ракета не доработала 10 секунд. Крайне редко, но случаются такие ситуации, но никогда не останавливается работа. Следующий спутник будет сделан в максимально короткие сроки".

Присутствовавший при старте первого белорусского спутника глава Национальной академии наук Михаил Мясникович сообщил, что космический аппарат БелКА был застрахован в нескольких страховых компаниях, как отечественных, так и иностранных.

На месте падения ракеты-носителя "Днепр" повреждений и жертв нет, сообщают информационные агентства. Планировалось, что "Днепр" выведет на орбиты 18 микроспутников. В том числе, первый белорусский космический аппарат "БелКа", российский "Бауманец", итальянские спутники UniSat 4, Pin-Pot и 14 американских спутников CubSat.

Конверсионная ракета-носитель "Днепр" создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 . Она стартовала в седьмой раз. Представители Росавиакосмоса сообщили, что потерпевшая аварию ракета-носитель считается одной из самых надежных.

"Эта штатная серийная ракета - одна из самых надежных. Аварии бывают очень редко. Чрезвычайно печально, что это случилось на нашем проекте. Комиссия обследует все обстоятельства", - сообщил вице-президент Российского космического агентства Юрий Носенко.