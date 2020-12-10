Выехал за пределы дороги и врезался в здание. В Минске водителю стало плохо за рулём

Новости Беларуси. Водитель автомобиля Volkswagen попал в ДТП из-за плохого самочувствия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

69-летний мужчина двигался по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении Лукьяновича.

Андрей Кусонский, заместитель начальника ОГАИ Советского РУВД:

На перекрестке с улицей Олешева данному водителю стало плохо, он потерял управление транспортным средством. Выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на пешеходное ограждение, на припаркованную автомашину инкассации и далее на здание Логойский тракт, 15, корпус 2.