Прямой эфир

Выехал за пределы дороги и врезался в здание. В Минске водителю стало плохо за рулём

10 декабря 2020 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водитель автомобиля Volkswagen попал в ДТП из-за плохого самочувствия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выехал за пределы дороги и врезался в здание. В Минске водителю стало плохо за рулём-1

69-летний мужчина двигался по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении Лукьяновича.

Выехал за пределы дороги и врезался в здание. В Минске водителю стало плохо за рулём-4

Андрей Кусонский, заместитель начальника ОГАИ Советского РУВД:
На перекрестке с улицей Олешева данному водителю стало плохо, он потерял управление транспортным средством. Выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на пешеходное ограждение, на припаркованную автомашину инкассации и далее на здание Логойский тракт, 15, корпус 2.

Выехал за пределы дороги и врезался в здание. В Минске водителю стало плохо за рулём-7

Медики диагностировали у мужчины инсульт, он госпитализирован.

# Авария в Минске # происшествия # Андрей Кусонский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сбил девочку и скрылся с места ДТП. Почему 10 октября в Минске объявляли план-перехват?
10 декабря 2020 20:03

Сбил девочку и скрылся с места ДТП. Почему 10 октября в Минске объявляли план-перехват?

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом
10 декабря 2020 15:07

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом

Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске
10 декабря 2020 07:41

Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске