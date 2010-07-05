Выборы в Мексике сопровождались казнями людей

В крайне напряженной обстановке прошли в Мексике выборы губернаторов, глав муниципалитетов и депутатов местных парламентов.

За несколько часов до открытия избирательных участков в городе Чиуауа на опорах мостов неизвестные повесили четырех человек.

Некоторое время спустя на том же месте был обнаружен труп начальника охраны одной из местных тюрем. В одной из гостиниц города Оахака были задержаны 39 человек, которые, по данным полиции, намеревались устроить массовые беспорядки. По мнению наблюдателей, «акты запугивания» организованы наркомафией и организованной преступностью. Таким образом бандиты пытаются заставить местное население проголосовать за нужных им людей. Явка была крайне низкая.