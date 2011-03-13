Вячеслав Бескостый: По информации МИД Японии, подтвержденных фактов гибели иностранцев нет

Cтало известно, что не менее трех белорусов находятся в пострадавшем от землетрясения городе Сендай. Эту информацию нам сообщили белорусские дипломаты, которые продолжают работать в Японии.

В наше посольство поступило также около 30 звонков от белорусов, проживающих в других районах страны, с сообщением, что с ними все в порядке. Связаться же с пострадавшими регионами практически невозможно: мобильная связь и интернет работают с большими перебоями.

И сейчас на связи с нами Временный Поверенный в делах Беларуси в Японии Вячеслав Бескостый.

Мы располагаем данными, как минимум, о трех белорусах, которые находятся в зоне бедствия. Что на данный момент известно об их судьбе?

Вячеслав Бескостый: На этот момент, по информации посольства, в городе Сендай, который, наиболее пострадал от землетрясения и цунами, находится не менее трех граждан Республики Беларусь (кстати, Сендай является городом-побратимом белорусской столицы). Одной гражданке удалось выйти на связь с родными в нашей стране, которые, в свою очередь, проинформировали посольство, что с ней все хорошо. Ее имя – Смирнова Юлия. Она замужем за японцем.

В связи с тем, что до настоящего времени нет никакой связи с префектурой Мияги, ни по телефонной, ни мобильной связи, ни через электронную почту определить положение двух других граждан невозможно.

Сегодня в город Сендай направился консульский сотрудник посольства России в Токио. Мы передали ему информацию о вышеназваных гражданках Беларуси и надеемся, что ему удастся получить информацию о них.

Кроме этого, по информации Министерства иностранных дел Японии, на текущий момент подтвержденных фактов гибели иностранных граждан нет. Но мы эту информацию воспринимаем осторожно, потому что теперь главная задача, которая стоит перед правительством Японии, – спасти как можно больше людей.

Пробует ли кто-нибудь из белорусов, может, из других регионов Японии, вернуться на родину? Какая ситуация на сегодня в аэропортах Токио?

Вячеслав Бескостый: На этот момент у нас есть информация о двух гражданах Беларуси, которые находятся в международном аэропорту Нарито в Токио со вчерашнего дня. Они не могут вылететь в Минск.

Дело в том, что они опоздали на свой рейс из-за того, что были перегружены автострады. Они теперь должны находиться там.

Вчера у них не было денег, чтобы купить билеты. Но эту проблему они решили и сейчас ждут возможности, чтобы купить билеты.

Ситуация осложняется тем, что на основные авиалинии в Европу билеты раскуплены на два-три дня вперед.

Сейчас тяжело сказать, когда они вылетят из Токио. Но мы надеемся, что это произойдет в ближайшие дни.

Будем надеяться, что авиасообщение будет полностью восстановлено. А как прошел минувший день в Токио?

Вячеслав Бескостый: В Токио ситуация более-менее стабильная, но два часа назад мы получили информацию от МЧС Японии, что, начиная с завтрашнего дня, в столице Японии будет отключаться электроэнергия. Необходимо будет экономить электричество и направлять его, в первую очередь, на социальные объекты: в больницы, школы и так далее.

В магазинах Японии всё больше пустых полок. Многие магазины на дверях вывешивают объявления, что товары продовольствия не поступают, а все направляются в потерпевшие регионы.

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