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Вулкан в Индонезии: ученые не исключают вероятности более сильного извержения

09 ноября 2010 13:17
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«Огненная гора» продолжает уносить человеческие жизни.

Число погибших от извержения вулкана на индонезийском острове Ява превысило 150 человек. Почти четыре сотни пострадавших остаются в больницах. Судьба двухсот жителей не известна.

И хотя сейчас активность вулкана несколько уменьшилась, ученые не исключают более сильного извержения. Жителей эвакуировали в безопасные места, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

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# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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