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Вторую за сутки аварийную посадку совершил самолет Ту-204

03 августа 2008 13:39
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Сегодня во время полета из Санкт-Петербурга во Владивосток у лайнера отказал правый двигатель. Пилоты запросили экстренное приземление в Красноярске. На борту находились 148 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, накануне в Минске вынужденную посадку совершил Ту-204, летевший из Венеции в Москву, и по той же причине — неполадки в работе двигателей. Из-за опасной вибрации один из них пришлось заглушить. На борту находились 191 пассажир и 11 членов экипажа. Никто не пострадал.
# происшествия

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