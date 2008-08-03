Вторую за сутки аварийную посадку совершил самолет Ту-204

Сегодня во время полета из Санкт-Петербурга во Владивосток у лайнера отказал правый двигатель. Пилоты запросили экстренное приземление в Красноярске. На борту находились 148 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, накануне в Минске вынужденную посадку совершил Ту-204, летевший из Венеции в Москву, и по той же причине — неполадки в работе двигателей. Из-за опасной вибрации один из них пришлось заглушить. На борту находились 191 пассажир и 11 членов экипажа. Никто не пострадал.