Второклассница на своих именинах напоила гостей портвейном и водкой

В Удмуртии в деревне Зядлуд Вавожского района второклассница отметила свой день рождения в кругу друзей, устроив застолье с алкоголем. Несколько детей получили отравление.

По случаю праздника отец школьницы подарил ей 100 рублей. Однако девочка вместо конфет и кукол купила в местном магазине бутылку портвейна. После этого именинница собрала деревенскую детвору и устроила пир.

По словам односельчан, ученица второго класса не только угощала гостей портвейном, но и напоила мальчиков водкой, украденной у родителей. В результате несколько детей отравились алкоголем.

В деревню отправился инспектор по делам несовершеннолетних, который выяснит все обстоятельства дела. Полицейским предстоит разобраться, кто и почему продал второкласснице портвейн, сообщает ctv.by.