Второй взрыв за неделю на шахте «Северная» в Воркуте: число жертв возросло до 36-ти

Новости России. 36 человек погибли на шахте «Северная» за три дня. Новый взрыв, который прогремел этой ночью в Воркуте, унес жизни 6 человек. Это пятеро горноспасателей и один работник шахты. Пострадали 5 горняков. Всего в момент происшествия под землей находились 77 человек.

Спасатели обследовали более ста километров горных выработок, но на некоторых участках им пришлось отступить. Температура в шахте более 40-ка градусов, подземный пожар так и не удалось локализовать, в связи с чем спасательные работы пока приостановлены.

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Напомню, 25 февраля в шахте «Северная» произошел выброс метана. За этим последовали два взрыва и пожар. Тогда погибли 4 человека, 26 шахтеров оставались заблокированными под землей. Однако сегодня эксперты говорят, что выживших нет. Эпицентр третьего взрыва пришелся как раз на тот участок, где, предположительно, находились шахтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.