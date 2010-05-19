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Вторая за 10 дней авария на угледобывающих предприятиях в Кемеровской области

19 мая 2010 11:47
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В городе Ленинск-Кузнецкий обвалилась порода на шахте «Алексеевская». В момент аварии там находился свыше 30 горняков. Большинство выведены на поверхность. Продолжается поиск двух рабочих.Напомним, в ночь на 9 мая два взрыва прогремели на крупнейшей в России шахте – «Распадская». Погибли 66 человек. Судьба еще 24 до сих пор неизвестна. Поисковые работы приостановлены из-за подземных пожаров и высокой концентрации метана в выработках. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
# происшествия

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