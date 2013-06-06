Вся Европа готовится к наводнениям

Новости Европы. Наводнение в Европе расширяет географию. К большой воде готовятся в Хорватии и Сербии. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в столице Словакии, а также в ряде районов Венгрии. Уровень Дуная на некоторых участках достигает 10 метров. Закрыты все набережные, выставлены защитные барьеры.

По-прежнему сложная ситуация на востоке Германии и в Австрии. Чтобы задержать разлив рек, свои силы объединили местные жители, армия и пожарные.

По прогнозам, уровень воды в реке достигнет максимальных значений к концу недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревога объявлена на западе Кубы из-за непрекращающихся ливней. Наиболее сложная обстановка - в провинции, где частично затоплено несколько населенных пунктов. В Гаване и всемирно известном курорте Варадеро принимают меры для противодействия стихии. За последние сутки в регионе выпало более 200 миллилитров осадков. Отрезанными от «большой земли» оказались несколько населённых пунктов. Более тысячи кубинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Чехия и южная Германия постепенно приходят в себя после масштабного наводнения В городах Баварии восстанавливают пострадавшие здания, убирают улицы. А в Праге снова заработало метро. Тем временем в Будапеште, Братиславе и Дрездене укрепляют набережные, строят дамбы и мобилизуют военных. Уровень рек поднимается с каждым часом. Большая вода угрожает историческим памятникам и музеям. На востоке Германии свои дома покинули свыше 30 тысяч человек.