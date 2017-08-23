Все финансы уходили за рубеж: неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях

Новости Беларуси. Неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях и выманивали деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действуя от имени владельцев аккаунтов, злоумышленники просили пользователей по-дружески помочь: прислать данные платежной карты. Поводы для этого придумывались самые разные. Следственный комитет установил, что все финансы уходили за рубеж. Теперь ведется поиск киберпреступников.