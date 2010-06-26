Вратарь умер из-за жары во время футбольного матча

Молодой человек умер из-за теплового удара во время спортивных соревнований в Москве. В последние дни в столице стоит аномальная жара - воздух раскаляется до 35 градусов.

Во время соревнований на стадионе «Янтарь» в Строгино молодому мужчине 1978 года рождения неожиданно стало плохо. Дежурившие на месте сотрудники «скорой помощи» пытались помочь ему, но безуспешно.

Во время футбольного матча мужчине, стоявшему на воротах, неожиданно стало плохо. Выяснилось, что у него случился солнечный удар, который спровоцировал сердечный приступ. Сначала помощь оказывали сотрудники «скорой помощи», но затем они вызвали реанимобиль, однако и прибывшим врачам спасти жизнь человека не удалось, сообщает NEWSru.com.