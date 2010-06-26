Прямой эфир

Вратарь умер из-за жары во время футбольного матча

26 июня 2010 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Молодой человек умер из-за теплового удара во время спортивных соревнований в Москве. В последние дни в столице стоит аномальная жара - воздух раскаляется до 35 градусов.

Во время соревнований на стадионе «Янтарь» в Строгино молодому мужчине 1978 года рождения неожиданно стало плохо. Дежурившие на месте сотрудники «скорой помощи» пытались помочь ему, но безуспешно.

Во время футбольного матча мужчине, стоявшему на воротах, неожиданно стало плохо. Выяснилось, что у него случился солнечный удар, который спровоцировал сердечный приступ. Сначала помощь оказывали сотрудники «скорой помощи», но затем они вызвали реанимобиль, однако и прибывшим врачам спасти жизнь человека не удалось, сообщает NEWSru.com.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
25 июня 2010 09:05

Наводнение в Бразилии. Стихия на северо-востоке страны унесла жизни более 50 человек

24 июня 2010 12:09

В Греции бастующие работники порта Пирэй портят туристам отдых

Наводнение в Бразилии. Уничтожен целый город — Бранкинья
24 июня 2010 08:33

Наводнение в Бразилии. Уничтожен целый город — Бранкинья