Врачи: Пятая россиянка в Турции не умерла, умер ее мозг

Врачи университетского госпиталя Акдениз в Турции констатировали в ночь на вторник смерть головного мозга у россиянки Виктории Николаевой, отравившейся поддельным алкоголем на турецком курорте Бодрум.

Смерть мозга - это состояние гибели клеток коры головного мозга, отвечающих за функцию сознания, памяти, за функции, за высшую нервную деятельность. Это не касается клеток мозга, которые отвечают за вегетативные функции организма: дыхание, сердечная деятельность и так далее, сообщил РИА Новости в среду медицинский адвокат «Лиги пациентов» Дмитрий Айвазян. Но человек уже не может считаться человеком, потому что высшая нервная деятельность у него по факту отсутствует.

По его словам, в России достоверные сведения, подтверждающие смерть мозга, являются аналогом смерти человека, это состояние рассматривается как смерть всего организма, независимо от того, что функции некоторых органов еще сохраняются. В то же время бывают единичные случаи, которые опровергают все ныне действующие каноны и правила, отметил Айвазян. Бывали случаи, когда после такого вегетативного состояния вдруг появляется активность коры.

Дмитрий Айвазян:

Поэтому я не стал бы категорично утверждать, что человек не является живым в такой ситуации. Может быть, подождать неделю, две или три.

Кора мозга очень динамичная структура, которая даже при наличии маленького участка активных нейроцитов может, в конце концов, передать им функцию высшей нервной деятельности. Но это происходит не сразу. Это может произойти через достаточно длительный период времени, через несколько месяцев

Такие пациенты в 90% случаях в России умирают от осложнений. Лежит и лежит, а потом - пролежни, пневмония и смерть. А если будет уход, пролежней не будет, пневмонию мы исключим, соответственно, пациент может теоретически сколько угодно времени так лежать. Это может продолжаться очень долго

Сутки пребывания такого пациента могут стоить 30-50 тысяч рублей. Наши клиники не могут себе этого позволить. Требуется подключение многих специалистов

Вроде бы как эвтаназия запрещена, но с другой стороны, хочешь - не хочешь, а человек должен это делать. Сложный вопрос, потому что окончательное решение остается на совести врачей и родственников пациента. В такой ситуации хочется использовать все возможности. Почему бы ему не проснуться? Ведь одна тысячная доля процента все-таки остается.

В конце мая на этом популярном средиземноморском курорте поддельным алкоголем отравилась группа из более чем 20 россиян, четыре человека погибли.