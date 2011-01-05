Врач-нарколог из Гомеля незаконно продала серебра на 100 млн рублей

В отношении жительницы Гомельщины возбуждено уголовное дело за незаконные сделки с драгоценными металлами. Врач-нарколог по профессии продавала ювелирные изделия из серебра. Причем ни клейм, ни лицензии на продажу у женщины не было.

Всего сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями изъяли более 430 серебряных украшений на сумму 100 млн рублей. Незаконной деятельностью подозреваемая занималась больше года, а ювелирные изделия поставлялись из Украины. Кроме драгоценностей также изъята записная книга с номерами постоянных клиентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В отношении подозреваемой за нарушение правил сделок с драгоценными металлами и камнями возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Согласно уголовному законодательству, за данное нарушение предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.