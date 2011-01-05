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Врач-нарколог из Гомеля незаконно продала серебра на 100 млн рублей

05 января 2011 10:30
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В отношении жительницы Гомельщины возбуждено уголовное дело за незаконные сделки с драгоценными металлами. Врач-нарколог по профессии продавала ювелирные изделия из серебра. Причем ни клейм, ни лицензии на продажу у женщины не было.

Всего сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями изъяли более 430 серебряных украшений на сумму 100 млн рублей. Незаконной деятельностью подозреваемая занималась больше года, а ювелирные изделия поставлялись из Украины. Кроме драгоценностей также изъята записная книга с номерами постоянных клиентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Фото. Конфискованное серебро

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
В отношении подозреваемой за нарушение правил сделок с драгоценными металлами и камнями возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Согласно уголовному законодательству, за данное нарушение предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото. Деньги

# происшествия # Фотофакт

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