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Впервые в Беларуси возбуждено уголовное дело за так называемые «группы смерти»

02 марта 2017 17:13
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Новости Беларуси. Впервые в Беларуси возбуждено уголовное дело за так называемые «группы смерти». Все началось с того, что игра в соцсети едва не довела старшеклассницу из Витебска до самоубийства.

В интернет-сообществе подросткам ежедневно анонимный куратор давал указания. Чаще всего они связаны были с причинением себе увечий, отчуждением от родных и опасными для жизни действиями. Шаг за шагом девочка проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания.

От попытки суицида ее вовремя спасли сотрудники милиции. В тот момент эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела «доиграть». Сейчас девочка в областном центре психиатрии и психологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Интернет

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