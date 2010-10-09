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Возле гаража на улице Лермонтова минский спецназ задержал доморощенных наркоторговцев-марихуанщиков

09 октября 2010 13:40
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Сотрудники отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми Центрального РУВД вместе с бойцами полка милиции специального назначения ГУВД Мингорисполкома задержали 24- и 41-летних минчан. Захват происходил на улице Лермонтова у гаража старшего из задержанных после того, как мужчины сбыли 2,5 грамма марихуаны молодому минчанину.

Оперативники обнаружили лабораторию по возделыванию запрещенного растения. Для этого в  гараже имелось специальное скрытное помещение, в котором искусственным образом с использованием технического оборудования поддерживалась необходимая температура, влажность, вентиляция воздуха. В помещении функционировали лампы ультрафиолетового излучения, была налажена система вытяжки и кондиционирования, работали таймеры освещения, приборы контроля влажности и подачи удобрений. Столь «продвинутые» тепличные условия были созданы для растущих здесь же 39 кустов конопли.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование, пишет «ВМ».

# происшествия

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