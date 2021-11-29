Возле белорусско-литовской границы найден ещё один труп иностранца

Новости Беларуси. Возле белорусско-литовской границы 29 ноября найден еще один труп иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бы ни прискорбно, но приходится говорить об эпидемии нечеловеческой жестокости со стороны Евросоюза.
Новости Беларуси. Возле белорусско-литовской границы 29 ноября найден еще один труп иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бы ни прискорбно, но приходится говорить об эпидемии нечеловеческой жестокости со стороны Евросоюза.
27 ноября выброшенное литовскими силовиками тело было найдено у пограничной заставы «Видзы» Полоцкого погранотряда.
Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе – читать здесь.
Погиб беженец – мужчина афро-азиатской внешности около 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения.