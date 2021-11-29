Возле белорусско-литовской границы найден ещё один труп иностранца

Новости Беларуси. Возле белорусско-литовской границы 29 ноября найден еще один труп иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бы ни прискорбно, но приходится говорить об эпидемии нечеловеческой жестокости со стороны Евросоюза.