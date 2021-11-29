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Возле белорусско-литовской границы найден ещё один труп иностранца

29 ноября 2021 07:48
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Новости Беларуси. Возле белорусско-литовской границы 29 ноября найден еще один труп иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бы ни прискорбно, но приходится говорить об эпидемии нечеловеческой жестокости со стороны Евросоюза.

Возле белорусско-литовской границы найден ещё один труп иностранца-1

27 ноября выброшенное литовскими силовиками тело было найдено у пограничной заставы «Видзы» Полоцкого погранотряда.

Что в СК рассказали об обнаружении тела беженца на границе – читать здесь.

Погиб беженец – мужчина афро-азиатской внешности около 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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