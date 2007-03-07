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Возгорание на "Нафтане"

07 марта 2007 11:55
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7 марта произошло возгорание одной из установок на "Нафтане".

На место тут же прибыли спасатели - уже через 19 минут пожар был локализован, и спустя такое же время ликвидирован. Для борьбы с огнем задействовали 11 единиц спецтехники. Таким образом, удалось избежать не только жертв, но и нарушения технологического процесса на предприятии.

"Пострадавших нет, сумма ущерба близка к нулю, поскольку происходило факельное горение нефтепродуктов, и сама установка не пострадала. Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ", - сообщил пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь Виталий Новицкий.

# происшествия

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