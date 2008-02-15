Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета

Начало расследования связано с тем, что в результате аварии пострадали люди. Следствие установит, имело ли место нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.



Группа белорусских экспертов участвует в расследовании причин авиакастрофы самолета "Белавиа" в Ереване. В нее вошли авиационные специалисты, сотрудники Комитета госбезопасности, прокуратуры. Возглавляет группу директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Вадим Мельник.



Расследование причин и обстоятельств аварии, в соответствии с международными нормами, проводит авиационная администрация Республики Армения при участии межгосударственного авиационного комитета.