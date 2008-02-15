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Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета

15 февраля 2008 12:13
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Начало расследования связано с тем, что в результате аварии пострадали люди. Следствие установит, имело ли место нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

Группа белорусских экспертов участвует в расследовании причин авиакастрофы самолета "Белавиа" в Ереване. В нее вошли авиационные специалисты, сотрудники Комитета госбезопасности, прокуратуры. Возглавляет группу директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Вадим Мельник.

Расследование причин и обстоятельств аварии, в соответствии с международными нормами, проводит авиационная администрация Республики Армения при участии межгосударственного авиационного комитета.
# происшествия

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