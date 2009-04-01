Восточные районы Австралии – во власти водной стихии

Спасатели с трудом эвакуируют жителей – многие дома затоплены по крышу, другие вовсе разрушены. За помощью обратилось более 4 тысяч человек. Без электричества тысячи зданий. Участки шоссе, соединяющего города Новый Южный Уэльс и Квинсленд закрыты. В Сиднее из-за сильных дождей зафиксировано около сотни аварий. Власти призывают население воздержаться от поездок – по улицам крупных городов даже курсируют специальные трейлеры с электронными табло, предупреждающими об опасности. По словам синоптиков, в ближайшие дни ждать улучшения погоды не стоит.